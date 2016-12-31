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Baltayla öldürmüşler

Baltayla öldürmüşler
İstanbul'da 3 yıl önce kaybolan Hakan Öner'in töre ine kurban gittiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Öner'in iki çocuk annesi Nurşen E.(23) ile yasak aşk yaşadığını tespit etti. Polis, Nurşen E.'nin eşi Bilal E.'nin (36) yasak aşkı öğrenince karısını bıçakladığını saptadı. Bilal E. tutuklandı. Nurşen E., eşi ve akrabalarının kayıp Hakan Öner'i öldürdüğünü itiraf etti. Aralarında Nurşen E.'nin babası Salim E. (60) ve Bilal E.'nin ağabeyi Muzaffer E.'nin de olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Salim E. ifadesinde, Öner'i konuşmak üzere çağırdığı Esenler'deki akrabasının evinde baltayla öldürdüğünü, cesedi de bir çekyatın içine konularak 'taşınma' izlenimiyle Arnavutköy'e atıldığını söyledi. Söz konusu evde cinayet izleri bulan polis, ceset parçaları aramaya başladı.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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