Baltayla öldürmüşler

İstanbul'da 3 yıl önce kaybolan Hakan Öner'in töre cinayetine kurban gittiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Öner'in iki çocuk annesi NurşenE.(23) ile yasak aşk yaşadığını tespit etti. Polis, Nurşen E.'nin eşi Bilal E.'nin (36)yasak aşkı öğrenince karısını bıçakladığınısaptadı. Bilal E. tutuklandı. Nurşen E., eşi ve akrabalarının kayıp Hakan Öner'i öldürdüğünü itiraf etti. Aralarında Nurşen E.'nin babası Salim E. (60) ve Bilal E.'nin ağabeyi Muzaffer E.'nin de olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Salim E. ifadesinde, Öner'i konuşmak üzere çağırdığı Esenler'deki akrabasının evinde baltayla öldürdüğünü, cesedi de bir çekyatın içine konularak 'taşınma' izlenimiyle Arnavutköy'e atıldığını söyledi. Söz konusu evde cinayet izleri bulan polis, ceset parçaları aramaya başladı.
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