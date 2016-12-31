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Bakanlıktan ne ilişkin açıklama

dan ne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada kesintilerin tespiti noktasında Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli inceleme yürütüldüğünün belirtilmesi akıllara sabotaj şüphesini getirdi.

Bakanlıktan elektrik kesintilerine ilişkin açıklama

ndan son günlerde yaşanan ne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Ekiplerin 4 grup halinde toplam 164 kişiyle arızaların onarımı için aralıksız çalıştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava koşullarının normale dönmesiyle 7 hat boyunca 4 adet 20mx80m boyutundaki direğin tamamen yıkıldığı, 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edilmiştir. Bu boyutlarda bir hasarın neden kaynaklandığına ilişkin de araştırma çalışmaları başlatılmıştır. Düzenli bakımları yapılan ve bazıları çok yakın zamanda yenilenen hatlarda, bu boyutlarda bir hasarın nasıl oluştuğu ile ilgili tüm ihtimaller üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede Bakanlık birimlerimizin çalışmalarının yanında, hasarın neden kaynaklandığını tespit etmek için, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile koordineli bir inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımız ilgili tüm birimleri sahadaki çalışmaları takip etmekte ve yönetmektedir."

SABOTAJ MI YAPILDI?
Öte yandan bakanlığın açıklamasındaki, '20mx80m' boyutundaki devasa direklerin düzenli bakımlara rağmen yıkılması ve bu hasarın incelenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğünden yardım talep edilmesi şeklindeki ifadeler akıllara "Sabotaj mı yapıldı?" sorusunu getirdi.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi 13:24
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T.C. T.C.

KEDİ GİRMİŞTİR DİYE ALAY EDEN HAİNLERİN İŞİDİR.

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cevapla 31.12.2016 21:45
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