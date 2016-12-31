Babadan kızına ikinci can

Samsun'da 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Esma Özer (31) diyaliz tedavisi görmeye başladı. Kızının sağlığının giderek bozulması üzerine baba Mustafa Ceylan (61), böbreğini bağışlama kararı aldı. Yapılan testlerde dokuların uyumluçıkması üzerine Ceylan'dan alınan böbrek,OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ndebaşarıyla kızına nakledildi. Baba kızınsağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Altı çocuğu olan Mustafa Ceylan "Çok mutluyum" derken evli ve iki çocuk annesi Esma Özer de "Babam bana ikinci kez yaşama hakkı tanıdı. Sağlığıma kavuştum, mutluyum" sözleriyle sevincini dile getirdi.
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