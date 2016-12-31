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Babadan kızına ikinci can

Babadan kızına ikinci can
Samsun'da 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan (31) diyaliz tedavisi görmeye başladı. Kızının sağlığının giderek bozulması üzerine baba Mustafa Ceylan (61), böbreğini bağışlama kararı aldı. Yapılan testlerde dokuların uyumlu çıkması üzerine Ceylan'dan alınan böbrek, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başarıyla kızına nakledildi. Baba kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Altı çocuğu olan Mustafa Ceylan "Çok mutluyum" derken evli ve iki çocuk annesi Esma Özer de "Babam bana ikinci kez yaşama hakkı tanıdı. Sağlığıma kavuştum, mutluyum" sözleriyle sevincini dile getirdi.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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