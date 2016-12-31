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'da eylem hazırlığındaki 8 'lı enselendi!

Terör örgütü  mensubu olduğu tespit edilen ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptıkları şüphesi üzerinde durulan 8 terörist yakalandı.

Eylem hazırlığındaki 8 DEAŞlı enselendi!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptıkları şüphesi üzerinde durulan 8 kişi, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince takibe alındı.

Çalışmalar sonrası harekete geçen ekipler, kent merkezi ile Sincan ve Çubuk ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlı, sağlık kontrolünün ardından TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların yakalandıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi 12:52
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