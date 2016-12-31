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’da havalı baskın

Adana’da havalı baskın
Terör örgütü 'a sınır içinde de büyük darbe indirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen zanlıların adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyona, helikopterle havadan destek verildi. Özel Harekat timleri, koç başlarıyla kapıları kırarak içeri girdi. 40 adreste arama yapan ekiplerin 30 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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