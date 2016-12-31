Yol Durumu
  1. Yılın en güzel fotoğrafı Mehmetçikten
  2. Kaybettiniz

Acar’a veda

Acar’a veda
, 92 yaşında vefat eden Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı 'ın cenaze törenine katıldı. Cuma ve cenaze namazı için Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Fatih Camii'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından aynı zamanda Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in kayınpederi olan Acar'ın cenaze namazına katıldı. Törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da vardı.
Etiketler: ,
  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar