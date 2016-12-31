Acar’a veda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 92 yaşında vefat eden Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Niyazi Acar'ın cenaze törenine katıldı. Cuma ve cenaze namazı için Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Fatih Camii'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından aynı zamanda Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in kayınpederi olan Acar'ın cenaze namazına katıldı. Törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da vardı.
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