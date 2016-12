Abla eliyle hayat buldu

Çanakkaleli 5 yaşındaki Kürşat Kıvanç Sever'e kan kanseri teşhisi konuldu. Talihsiz çocuk 1.5 yıl İzmir'de tedavi gördü. Umutların kesildiği an ablası Elif Sude iliğini verdi. Yoğun bakımdaki Kürşat, 3 gün sonra yaşam belirtisi gösterdi ve yanında bekleyen ablasının elini tuttu. Kardeşinin yanından bir an olsun ayrılmayan 13 yaşındaki Elif Sude "Kardeşime iliğimi verdim yine de yaşam destek ünitesine bağlamışlar. Artık kimseyle konuşmuyormuş, hiç tepki vermiyormuş. Bir kez görmek istedim yanına gidip elini tuttum, bana dönmesini söyledim, elimi sıktı. Birkaç gün sonra da yoğun bakımdan çıktı" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Serap Aksoylar ağır bir tedavi sürecinden sonra Kürşat taburcu edildiğini belirterek "Şu an gerçekten daha iyi ve her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hepimiz mutluyuz. Kürşat'ın tedavisinde ablasının büyük payı var" dedi.