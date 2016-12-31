Abla eliyle hayat buldu

Çanakkaleli 5 yaşındaki Kürşat Kıvanç Sever'e kan kanseri teşhisi konuldu. Talihsiz çocuk 1.5 yıl İzmir'de tedavi gördü. Umutların kesildiği an ablası Elif Sude iliğini verdi. Yoğun bakımdaki Kürşat, 3 gün sonra yaşam belirtisi gösterdi ve yanında bekleyen ablasının elini tuttu. Kardeşininyanından bir an olsunayrılmayan 13 yaşındakiElif Sude "Kardeşimeiliğimi verdim yine deyaşam destek ünitesinebağlamışlar. Artıkkimseyle konuşmuyormuş,hiç tepki vermiyormuş.Bir kez görmek istedimyanına gidip elinituttum, bana dönmesinisöyledim, elimi sıktı.Birkaç gün sonra da yoğunbakımdan çıktı" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Serap Aksoylar ağır bir tedavi sürecinden sonra Kürşat taburcu edildiğini belirterek "Şu angerçekten daha iyi veher geçen gün daha iyiyegidiyor. Hepimiz mutluyuz.Kürşat'ın tedavisindeablasının büyük payıvar" dedi.
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