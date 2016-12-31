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, , kazanan numaralar tam sıralı liste hepsi burada...

Milyonlarca kişinin büyük bir umutla beklediği yılbaşı özel inde bu sene de çeyrek lere isabet etti. Şanslı iller İstanbul ve Antalya oldu. 'nun yılbaşı sinde bu yıl büyük ikramiyesini 2 - 7 - 9 - 6 - 2 - 8 - 8 rakamlarının bulunduğu bilet kazandı. ve hepsi burada...

60 milyonluk büyük ikramiye sahibini buldu!

Milyonlarca kişinin umudu olan yılbaşı özel inde büyük bir merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Genel Müdürlüğü Binası Salonu'nda başlayan 31 Aralık 2016 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde kazanan yılın numaralar yılın son saatlerinde belli oldu.

Milli Piyango'nun yılbaşı si çeyrek e isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı. Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye "2796288" rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.

AMORTİLER 0 VE 5 OLDU
Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki numaraları 0 - 5 oldu.

Milli Piyangonun 31 Aralık nde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0550921" numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise "9066659" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "8932892", 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "6835248" ve 500 bin liralık ikramiyenin şanslı numaraları "2566180" oldu.

100 BİN LİRA İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR
3044608, 2948808, 6579442

500 BİN LİRA İSABET EDEN NUMARA
2566180



1 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
6835248



2 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
8932892



5 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
9066659



10 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
0550921



60 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
2796288



AMORTİ NUMARALARI
0, 5
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi 20:00
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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t&#252;rk türk

Takvim sen veme bari bunları ya.Haram olan şeyleri vermeyin lütfen.Dinimize göre Haram ister çıksın ister çıkmasın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır2
cevapla 31.12.2016 23:11
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