Milyonlarca kişinin umudu olan yılbaşı özel çekilişinde büyük bir merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda başlayan 31 Aralık 2016 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde ikramiye kazanan yılın numaralar yılın son saatlerinde belli oldu.

Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı. Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye "2796288" rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.

AMORTİLER 0 VE 5 OLDU

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 - 5 oldu.

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0550921" numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise "9066659" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "8932892", 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "6835248" ve 500 bin liralık ikramiyenin şanslı numaraları "2566180" oldu.



100 BİN LİRA İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR

3044608, 2948808, 6579442



500 BİN LİRA İSABET EDEN NUMARA

2566180







1 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA

6835248







2 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA

8932892







5 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA

9066659







10 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA

0550921







60 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA

2796288







AMORTİ NUMARALARI

0, 5