Yüksek giriş

Şanlıurfa'da yaşayan Berces Kaya'nın işyeri, ruhsatsızolduğu gerekçesiyle zabıta ekipleritarafından 10 gün önce mühürlendi. Aynı girişe sahip olan evinde ise ailesi mahsur kaldı. Eşi ve çocuklarının yanına gidemeyen Kaya, çareyi vinç kiralamakta buldu. 10 günde toplam 800 TL vinç bedeli ödedi. Gündüz yan binadaki komşularının çatısından atlayarak evine gidip gelen ve çocuğunu okula gönderen Kaya, gece ise ailesinin ihtiyaçlarınıkarşılamak için, kiraladığı vincinsepetine binerek aldığı malzemeleriikinci kattaki pencereden veriyor... Çaresiz kaldığını ve yetkililerden en kısa zamanda yardım beklediğini belirten Berces Kaya, "Yaklaşık10 gün önce benim iş yerimbelediye tarafından mühürlendi.Bu mühürlemeden dolayı evimiçeride olduğu için ancak 2 ya da 3günde bir vinç çağırarak erzaklarıpencereden içeriye vermek zorundakalıyorum. Günlük çocuğumu okulagötürmek için de bitişik binadanalıp okula götürüp getiriyorum.Bu teknikle ancak aileminihtiyacını giderebiliyorum. Başkayapabileceğim bir şey varsa bilendost ve arkadaş varsa fikir edinelim,başka şeyi deneyelim" diye konuştu.
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