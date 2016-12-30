Yüksek giriş

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İşyeri mühürlenen esnaf, aynı girişe sahip olan evine kiraladığı vinçle girip çıkıyor. Gündüz ise yan binanın çatısından atlıyor....

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Şanlıurfa'da yaşayan Berces Kaya'nın işyeri, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından 10 gün önce mühürlendi. Aynı girişe sahip olan evinde ise ailesi mahsur kaldı. Eşi ve çocuklarının yanına gidemeyen Kaya, çareyi vinç kiralamakta buldu. 10 günde toplam 800 TL vinç bedeli ödedi. Gündüz yan binadaki komşularının çatısından atlayarak evine gidip gelen ve çocuğunu okula gönderen Kaya, gece ise ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için, kiraladığı vincin sepetine binerek aldığı malzemeleri ikinci kattaki pencereden veriyor... Çaresiz kaldığını ve yetkililerden en kısa zamanda yardım beklediğini belirten Berces Kaya, "Yaklaşık 10 gün önce benim iş yerim belediye tarafından mühürlendi. Bu mühürlemeden dolayı evim içeride olduğu için ancak 2 ya da 3 günde bir vinç çağırarak erzakları pencereden içeriye vermek zorunda kalıyorum. Günlük çocuğumu okula götürmek için de bitişik binadan alıp okula götürüp getiriyorum. Bu teknikle ancak ailemin ihtiyacını giderebiliyorum. Başka yapabileceğim bir şey varsa bilen dost ve arkadaş varsa fikir edinelim, başka şeyi deneyelim" diye konuştu.
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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