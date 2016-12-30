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Yılın en güzel ı Mehmetçikten

'da operasyon üstüne operasyon yapan Mehmetçikten yılın son günlerine damgasını vuracak bir görüntü geldi.

Yılın en güzel fotoğrafı Mehmetçikten

Yılın son gününe saatler kala birçok insan yılbaşı programı yaparken, Mehmetçiğimiz operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Soğuk hava koşullarında yağmur kar fark etmeden teröristlerle mücadele eden Mehmetçikten 'da bir operasyon sırasında yılın en iyi karesi diyebileceğimiz bir fotoğaf geldi.

Bölgede huzuru sağlayan bir Mehmetçiğin yaşlı bir amcanın eline öpmesi ve amcanın da in başından öpmesi yılın son günlerine damga vurdu.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 23:08
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