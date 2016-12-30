Yavaş ve öfkeli

Bursa'da önceki gün servis şoförü olarak çalışan Erbil E. (29) , fabrika işçilerini taşıdıktan sonra evine gitmek için yola çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya, hızlı geçmesini söylemek için el hareketi yaparak korna çaldı. Camı açan sürüsü ile sırtında çanta bulunan şapkalı genç konuşmaya başladı. Yaya, daha sonra yavaş hareketlerle, sırtındaki çantayı önüne aldı. İçindeki tabancasını çıkardı. Erbil E'ye kurşun yağdırdı. Daha sonra da kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Yaralı sürücü ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis, yaşanan olayın ardından, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.