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Türk’ün katilleri hala özgür

Türk’ün katilleri hala özgür
Almanya'da Hells Angels adlı motosiklet çetesi lideri Aygün Mucuk, 7 Ekim'de öldürüldü. Vücuduna isabet eden 11 kurşun nedeniyle can veren Mucuk'u öldürenlerin hala serbest olduğu belirtildi. Frankfurt ve Giessen'de yapılan baskınlarda gözaltına alınanların suçsuz olduğu belirtildi. Alman polisinin katilleri koruduğu da iddia edildi. Gerçek katillerin yakalanmaması için suçsuz çete üyelerin alındığı iddia edildi.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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