Türk’ün katilleri hala özgür

Almanya'da Hells Angels adlı motosiklet çetesi lideri Aygün Mucuk,7 Ekim'de öldürüldü. Vücuduna isabet eden 11 kurşun nedeniyle can veren Mucuk'u öldürenlerin hala serbest olduğu belirtildi. Frankfurt ve Giessen'deyapılan baskınlarda gözaltınaalınanların suçsuz olduğu belirtildi. Alman polisinin katilleri koruduğu da iddia edildi. Gerçek katillerinyakalanmaması için suçsuz çeteüyelerin alındığı iddia edildi.
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