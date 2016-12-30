Türkiye’den son nokta!

Türkiye'nin Suriye ihtilafının kapsamlı siyasi çözümü yolunda rejim ve muhalefet arasında görüşmelerin başlatılması, şiddete son verilmesi ve insani yardımların yapılabilmesi amacıyla uzun zamandır yürüttüğü diplomatik çalışma meyvesini verdi. Türkiye'nin yoğun çabaları sonucunda, Suriye'de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda mutabakata varıldı. BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen DEAŞ, PYD-YPG gibi terörist gruplar ise bu mutabakatın dışında bırakıldı. Türkiye ve Rusya'nın garantör sıfatıyla destek verdikleri anlaşma çerçevesinde taraflar, hava saldırıları dahil, silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi de taahhüt etti. Suriye'deki savaşın sona erdirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Cumhurbaşkanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki müzakerelerin Ocak ayı içinde başlayabileceğini söyledi. Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, ateşkes anlaşmasından dakikalar sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
EL BAB KARESİ
Askerimiz, Suriye topraklarında başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'na dün de devam etti. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile birlikte yürütülen operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. El Bab'da adeta bir destan yazan kahraman askerimiz, böyle görüntülendi.
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