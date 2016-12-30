Son alışveriş

İstanbul Küçükçekmece'de dün seyir halinde olan lüks bir otomobilden kimliği belirsiz kişiler, cadde üzerinde bulunan tekel bayiine kurşun yağdırdı. Alışveriş yapan 37 yaşındaki Erkan Tulkoç ve 21 yaşındaki Fatih Demir, yaralandı. Saldırganlar kaçarken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Demir yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Barış SÖZAL