Şehide veda

Tunceli'de güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 24 yaşındaki Uzman Çavuş Hasan Karadavut şehadete ulaştı. Kahraman asker, memleketi Tokat'ın Turhal İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel olup aktı. Şehidin 5 yaşındaki yeğeni Ecrin'in tabutu öpmesi herkesi duygulandırdı. Anne Kezban Karadavut ise şehit oğlunun fotoğrafına son kez dokunarak, "Gitme evlat. Bizi bırakma" diye ağıt yaktı. Acılı anne ayakta durmakta zorlandı. Cenaze törenine katılan çok sayıda vatandaş da "Şehitler ölmez vatan bölünmez. Hainler amacına ulaşamayacak" diye haykırdı.