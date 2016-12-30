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Portakal’ı layan rapor

Portakal’ı yalanlayan rapor
FOX Ana sunucusu , bir kaza haberini sunarken izleyicilere yanlış bilgi üzerinden yorumlar yapınca adliyelik oldu. İstanbul Beşiktaş'taki Büyükdere Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada 19 yaşındaki Berkay Beyaz'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıktı ve orta şeritte bulunan bariyerleri aşıp, karşı şeride geçti. Otomobil, başka bir otomobilin üzerine düştü ve kazada bir kişi vefat etti. Sürücü Berkay Beyaz ise yaralandı. Beyaz'ın önce alkollü olduğu ileri sürülüp ceza kesilse de hastanede yapılan kan testi sonucu alkolsüz olduğu tespit edildi. Hakkındaki ceza da iptal edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Berkay Beyaz hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla açıldı.

Söz konusu dava, TV'de yayınlanan akşam haberlerine konu oldu. İddiaya göre Fatih Portakal, haber sunumunu yaparken habere kendi fikir ve yorumlarını kattı. Çünkü, Portakal'ın hızlı ve alkollü olarak bahsettiği Berkay Beyaz'ın, alkollü olmadığı tespit edilmişti. Berkay Beyaz'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, yorumlarıyla adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiğini ileri sürdüğü Fatih Portakal'ı savcılığa şikayet etti. Avukat Alp'in şikayeti sonrası Fatih Portakal hakkında soruşturma başlatıldı.

SABAH
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR 22 yorum yapıldı

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Bilal Elmas Bilal Elmas

FOX TV nin lisansını geri alın. Bu kanal fitne , fesat kanalıdır.Sahiplerinide herkes biliyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 30.12.2016 18:46
erdoğan şahin erdoğan şahin

bunların işleri yalan fox kimin kanalı bir bakın

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 30.12.2016 16:58
sema53 sema53

artik bu isin caresine bakin, yargilansin

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 30.12.2016 15:44
d&#252;r&#252;st dürüst

Adı üstünde PORTA KAL ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 30.12.2016 15:18
HAKAN HAKAN

İ D A M.............................

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 30.12.2016 14:20
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