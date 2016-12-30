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'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı

Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda "KCK-Türkiye Meclisi " içerisinde üst düzey faaliyet gösterdiği belirlenen 5 örgüt üyesi yakalandı.

Bir darbe de PKKya! 5 üst düzey yönetici...

Terör örgütü /KCK faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, "KCK-Türkiye Meclisi " içerisinde üst düzey faaliyet gösterdiği belirlenen 5 örgüt üyesi yakalandı.

AA muhabirinin yetkililerinden aldığı bilgiye göre, terörle mücadele ekiplerinin Türkiye genelinde yürüttüğü operasyonlarda, KCK-Türkiye Meclisi içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A. (34), S.A. (35) ve M.Ö. (41) Diyarbakır, B.A. (42) Antalya, E.A (45) ise Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Teröristlerden H.A'nın KCK sözde Kürdistan sözcülerinden olduğu, daha önce Suriye/Kamışlı'da örgütün haber ajansı ANHA'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, S.A'nın KCK sözde Kürdistan saha sözcüleri arasında yer aldığı, nisanda örgüt üst yöneticileriyle görüşmek üzere Kandil'e gittiği, Diyarbakır'dan 13 Kasım'da Erbil'e hava yoluyla geçtiği ve 18 Kasım'da Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı, E.A'nın ise KCK sözde Diyarbakır sorumlusu olduğu ve martta örgütsel temaslarda bulunmak üzere Kandil'e gittiği tespit edildi.

Ocak 2016'da örgütsel amaçla Irak/Erbil'e gittiği belirlenen B.A. ile M.A. ve diğer 3 teröristin aynı zamanda "silahlı terör örgütü kurma yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dosyalarının bulunduğu da kaydedildi.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 11:42
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Murat Murat

Bunlari yakalayip neyapacagiz van cezaevidekiler hertarafa apo pkk pacavralari asmislar onun icin miletin parasi bosuna harcanmasin lesleri gelsin daha iyi

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 30.12.2016 13:02
olturay olturay

bende bayik, karayilan sandim. bunlar da iyi ancak bize büyükbas hayvanlar lazim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 30.12.2016 12:59
ihsan ihsan

kahpeleri idam edin başka türlü kurtuluş olomaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 30.12.2016 12:36
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