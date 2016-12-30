PKK Sincar bölgesinden çekiliyor

Terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Türkiye'nin asla izin vermeyeceğini açıkladığı, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin de 'Gerekirse güç kullanırız" dediği Sincar bölgesinden çekileceklerini açıkladı.

Terör örgütüne yakın yayın yapan Sterk TV'ye konuşan Karayılan, Barzani'nin sözlerine atıfta bulunarak, "Zaten aramızda bir görüşme durumu söz konusudur. Biz aramızdaki bu tartışmaların sonuçlanmasıyla birlikte güçlerimizi çekeceğimizi zaten kendilerine açıkça söyledik. Bunu ilk defa burada açıklıyorum" dedi.



'GEREKİRSE GÜÇ KULLANIRIZ' DEMİŞTİ

Neçirvan Barzani, PKK'nın Sincar'dan (Şengal) çıkması gerektiğini söyleyerek, 'Gerekirse güç kullanmak zorunda kalırız' demişti.



Barzani, "Şengal halkı geleceğinden emin değil, bu yüzden kente geri dönmüyor. Şengal halkı endişeli çünkü geri döndüklerinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Tekrar başka bir çatışmayla karşılaşmaktan korkuyorlar. PKK'nın şunu anlaması lazım; halkın yararı için bölgeden çıkması gerekiyor" diye konuşmuştu.

HAZIRLIK YAPIYORLAR İDDİASI

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre Musul'un Sincar ilçesi Asayiş Sorumlusu Kasım Derbo, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekileceğini, PKK'lı teröristlerin şimdiden hazırlık yapmaya başladığını iddia etti.

Derbo, Sincar'dan sadece Kandil'den PKK ve Suriye'den gelen YPG'lilerin çekileceğini aktardı, "Hepsi Türkiyeli ve Suriyeliler. Bu yüzden bu iki grup Şengal'den çekilecek." diye konuştu.

'BASKIDAN SONRA...'

PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı başta Erbil olmak üzere uluslararası düzeyde baskının oluşmasından sonra, örgütün çekilmek için hazırlıklara başladığını ileri süren Derbo, "Bizim gözlemlerimize göre Kandil ve ellerindeki bölgelere geçmek için Şengal'deki cephane ve silahlarını topluyor" bilgisini paylaştı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU 'İZİN VERMEYİZ' DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada PKK'nın Irak'ta yapılanmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Sincar'ı ikinci bir Kandil yapmak istiyorlar. Uluslararası haklarımızı kullanacağız, PKK'nın Irak'taki yapılanmasına aktif müdahale edeceğiz." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner ise PKK'nın Sincar'daki varlığına ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, "ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı. PKK'nın oradaki varlığını, uzlaşmanın önündeki ana engel olarak görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.