Pisikolojik şiddet

Antalya'da Hacı Hafize Saygan İlkokulu'nda psikolojik şiddet skandalı yaşandı. İddiaya göre ikinci sınıfları okutan kadın öğretmen D.L., öğrencisiF.N.'nin kıyafetlerinin temiz olmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Hırsını alamayan D.L., 8 yaşındaki kızın 'pis' olduğunu ispatlamak için soyunmasını istedi. Zorla pantolonunu çıkarttırdı. Ve "Görüyorsunuz iççamaşırı bile pis" diyerek sınıfta dolaştırdı vebaşını duvara vurdu. Sınıftaki öğrencilerin durumu ailelerine anlatmaları üzerine veliler harekete geçti. F.N.'nin ailesine ulaşan veliler, onunla birlikte öğretmen D.L. hakkında şikayetçi oldu.
SORUŞTURMA HALA BİTMEDİ
Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce kadın öğretmen D.L. hakkında haziran ayında soruşturma açıldı. Ama hala sonuçlanmadı. Öğretmenin eşininİl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürüolması nedeniyle olayın üstünün kapatılmakistendiği öne sürüldü. Okul Müdürü Mehmet Ali Çakır, velilerden gelen şikayetleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdiğini, müfettiş görevlendirildiğini, soruşturmanın devam ettiğini anlattı. Olayın çok üzücü olduğunu belirten Eğitim- İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar, "Böyle bir olay olmuşsa yapanlar, bu olaya karışanlar tabii ki hak ettiği cezayı almalı. Bir öğretmenin öğrencileri böyle rencide etme hakkı yok. Bu tam bir psikolojik şiddet" diyerek olaya tepki gösterdi.
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