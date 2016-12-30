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Pisikolojik şiddet

İlkokul 2. sınıf i, kız yi “pis” olmakla suçladı. “İç çamaşırı da kirlidir” diyerek pantolonunu çıkarttırdı. Arkadaşlarının arasında dolaştırdı

Pisikolojik şiddet
Antalya'da Hacı Hafize Saygan İlkokulu'nda psikolojik şiddet skandalı yaşandı. İddiaya göre ikinci sınıfları okutan kadın öğretmen D.L., öğrencisi F.N.'nin kıyafetlerinin temiz olmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Hırsını alamayan D.L., 8 yaşındaki kızın 'pis' olduğunu ispatlamak için soyunmasını istedi. Zorla pantolonunu çıkarttırdı. Ve "Görüyorsunuz iç çamaşırı bile pis" diyerek sınıfta dolaştırdı ve başını duvara vurdu. Sınıftaki lerin durumu ailelerine anlatmaları üzerine veliler harekete geçti. F.N.'nin ailesine ulaşan veliler, onunla birlikte D.L. hakkında şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA HALA BİTMEDİ
Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce kadın öğretmen D.L. hakkında haziran ayında soruşturma açıldı. Ama hala sonuçlanmadı. Öğretmenin eşinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olması nedeniyle olayın üstünün kapatılmak istendiği öne sürüldü. Okul Müdürü Mehmet Ali Çakır, velilerden gelen şikayetleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdiğini, müfettiş görevlendirildiğini, soruşturmanın devam ettiğini anlattı. Olayın çok üzücü olduğunu belirten Eğitim- İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar, "Böyle bir olay olmuşsa yapanlar, bu olaya karışanlar tabii ki hak ettiği cezayı almalı. Bir öğretmenin öğrencileri böyle rencide etme hakkı yok. Bu tam bir psikolojik şiddet" diyerek olaya tepki gösterdi.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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