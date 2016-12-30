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Önce böbrek sonra bebek

Aynı anda böbrek ve kalp nakli yapılan hasta, sağlığına kavuştu. Ardından baba oldu. Şimdi de oğluyla organ bağışladı

Önce böbrek sonra bebek
Antalya'da 2009 yılında kalp yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede 3 kez kalbi duran Mehmet Ali Güler'in böbrekleri de kalp yetmezliği nedeniyle iflas etti. Güler'e, Konya'da trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen Bekir Harmankaya'nın (24) kalbi ve bir böbreği nakledildi.

NAKİLLİ BABA OLDU
Nakilden sonra 3 ay daha tedavi gören Güler, taburcu edildi. İki yıl sonra oğlu Bekir dünyaya geldi. Güler şu an 5 yaşında olan oğlu Bekir'e, kalp ve böbreğini taşıdığı donörün adını verdi. Ayrıca bayram ve özel günlerde Harmankaya'nın ailesini ziyaret etti. Güler, "Kalbi ve böbreği bende, ismi de oğlumda yaşıyor. Oğlum Bekir onların da evladı" dedi. Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Derneği'nde 5 yaşındaki oğlu Bekir ile organ bağış gönüllüsü olan , sosyal etkinliklere katılıp organ bağışı konusunda insanları bilinçlendireceklerini söyledi.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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