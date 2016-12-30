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Ölüm direksiyon başında yakaladı

Ölüm direksiyon başında yakaladı
Antalya'da önceki gün otomobiliyle seyir halinde olan 54 yaşındaki Sedat Işık aniden fenalaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürcücü orta refüje çarparak durabildi. Işık şoför koltuğuna yığıldı. Diğer sürücüler, sağlık ekiplerini aradı. Ekipler talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Işık'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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