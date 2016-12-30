Öğrenci evindeki yangın korkuttu

Elazığ'da dün bir evde kalan üniversite öğrencileri mutfakta kahvaltı yaptığı sırada, diğer odada patlama yaşandı. Yangın çıktı. Dışarı kaçan gençler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Maddi hasar meydana gelen evde bulunan tavşan da sağ kurtarılırken, yangının bilgisayar veya cep telefonu şarj cihazından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.