Öğrenci evindeki yangın korkuttu

Elazığ'da dün bir evde kalan üniversite öğrencileri mutfakta kahvaltı yaptığı sırada, diğer odada patlama yaşandı. Yangın çıktı. Dışarı kaçan gençler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, alevlerikısa sürede söndürdü. Maddi hasar meydana gelen evde bulunan tavşan da sağ kurtarılırken, yangının bilgisayarveya cep telefonu şarj cihazındankaynaklanmış olabileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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