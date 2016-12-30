NATO’daki ortağınız terör örgütleri mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta ABD olmak üzere terör örgütlerine silah desteği veren Batı’yı böyle eleştirdi. Ardından şunları söyledi: Bugün El Bab operasyonumuzda ne NATO’nun ne de bölgede güç bulunduran güya müttefik ülkelerin en küçük bir desteğini görmüyoruz. Üstelik yalan üstüne yalan!
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2016 yılı "Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri", dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, çok önemli mesajlar verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri: "Terör örgütleriyle elbette mücadele edeceğiz. Aynı mücadelenin devamını Suriye'de, Irak'ta, gerekiyorsa başka yerlerde elbette vereceğiz. Türkiye olarak uzun süredir Batılı ülkelere terör örgütleri arasında ayrım yapmamaları çağrısında bulunuyoruz. Buna karşılık Amerika başta olmak üzere kimi ülkeler kendilerince çeşitli bahaneler ileri sürüp harp oyunlarıyla göz boyayarak, bölgemizde masumları katleden örgütlere aleni destek verme yoluna gidiyor. Sizler terör örgütlerine kalkar bu bölgede her türlü silah yardımını yaparsanız, ondan sonra bunu bir kılıfa koyarak, 'Hayır, biz silah göndermiyoruz, mühimmat gönderiyoruz' derseniz kusura bakmayın, bunu biz yutmayız. Bizim de Silahlı Kuvvetlerimiz var, bizim de güvenlik güçlerimiz var. Ne mühimmattır, ne silahtır bunu en az sizler kadar biliyoruz. Biz NATO'da sizinle beraberiz. NATO'da sizlerle beraber olduğumuz halde siz bu destekleri bize değil, bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Yoksa sizin NATO'daki ortağınız bu bölücü terör örgütleri mi?
YILANLA YATAĞA GİREN ZEHİRLENİR
Bugün de El Bab operasyonumuzda ne NATO'nun ne de bölgede güç bulunduran güya müttefik ülkelerin en küçük bir desteğini görmüyoruz. Üstelik yalan üstüne yalan. Ne diyorlar, 'Türkiye DEAŞ'a destek veriyor.' El insaf. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren biziz. Bu noktada gerçekten başından itibaren ÖSO'nun verdiği ciddi zayiat var. ÖSO terör örgütü filan değil. Hatta Amerika'nın başında 'Birlikte kuralım' dediği bir örgüttür bu. Biz şimdi onlarla beraber hareket ediyoruz. Niye? Kendi topraklarında onları yalnız bırakmamak için. Türkiye'ye zarar veren terör örgütleri eninde sonunda, mutlaka kendilerini besleyen ülkelere de saldıracaktır. Yılanla yatağa giren ısırılıp zehirlenmeyi göze almalıdır."
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