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'de terör operasyonu!

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü 'nın kırsaldaki eylemlere katıldığını belirlediği Mahsun kod adlı Şiar Fırat'ı (20) Toroslar ilçesindeki bir bağ evinde yakaladı. Teröristin Mersin'e de eylem amaçlı geldiği değerlendiriliyor.

Mersinde nefes kesen operasyon!

'de özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bir 'lı terörist, gizlendiği bağ evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kırsaldaki eylemlere katıldığını belirlediği Mahsun kod adlı Şiar Fırat'ın (20) Toroslar ilçesindeki bir bağ evinde saklandığını belirledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bağ evi ekipler tarafından kuşatıldı. Evde bulunan Şiar Fırat, eli başında dışarı çıkarak polislere teslim oldu. Yere yatırılan teröristin üzerinde 1 adet tabanca çıktı.

Daha önce Siirt'te güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiği ve roketatar kullandığı parmak izinden belirlenen teröristin, Mersin'e de eylem amaçlı geldiği değerlendiriliyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şiar Fırat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK'lı teröriste yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 15:35
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