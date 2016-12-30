Kış kıyamet!

Türkiye 2016’nın son günlerinde adeta dondu. Kar yağışı 7 bölgeyi beyaza bürüdü. 23 ilde okullar tatil edildi. Mersin’de ise şiddetli yağış sele neden oldu. 2 kişi öldü. Yetkililer vatandaşlara “Dışarı çıkmayın” uyarısı yaptı
Türkiye'nin dört bir yanı kara kışa teslim oldu. Balkanlardan gelen kar, dün yurdun batısını etkisi altına aldı. Doğu Anadolu Karadenizve İç Anadolu Bölgesi de beyazabüründü. Akdeniz'de ise sağanakyağış hakimdi. Mersin'de dün şiddetliyağmur sele neden oldu. Şehir merkezi sular altında kaldı. Metrekareye 125 kilogram yağmur yağdı. Araçlar ve vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara dışara çıkmamaları uyarısını yaptı. Sel sularınakapılan biri erkek diğeri kadın 2 kişiyaşamını yitirdi. Bölgede eğitime 1 gün ara verildi.
EGEDE KAR ALTINDA
Kar yağışı Ege'yi de etkisi altına aldı. İzmir-Manisa karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. İzmir'in merkezKarabağlar ilçesinin yüksek kesimleriile Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde etkiliolan karda sürücüler zor anlar yaşadı.30 yıl sonra kar gören vatandaşlar isekar topu oynamanın tadını çıkardı. Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışından dolayı Ankara, Antalya, İzmir, Uşak ve Kütahya karayolları kapandı. Adana-Ankara otoyolu da Tekir mevkiinde ulaşıma kapanınca araçlar yollarda kaldı. Ankara- Konya karayolundaki TIR kazasında ise 5 kilometre kuyruk oluştu. Kuzey Ege ve Marmara'da ise fırtına etkili oldu. Hızı saatte 90 kilometreye ulaşan şiddetli poyraz nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. İstanbul Beylikdüzü açıklarında da bir balıkçı teknesi alabora oldu. İlyasBostancı'nın cesedi bulundu. HüseyinKahraman da kayboldu.
Murat SAVAŞ-Kasım ŞAHİN-Murat KARAMAN-Rıdvan UYSAL-Ali ALTUNDAŞ-Tarık YILMAZ-Ercan BİTTİ-Tahir Aşkın
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