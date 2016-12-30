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Kış kıyamet!

Türkiye 2016’nın son günlerinde adeta dondu. Kar yağışı 7 bölgeyi beyaza bürüdü. 23 ilde okullar tatil edildi. ’de ise şiddetli yağış e neden oldu. 2 kişi öldü. Yetkililer vatandaşlara “Dışarı çıkmayın” uyarısı yaptı

Kış kıyamet!
Türkiye'nin dört bir yanı kara kışa teslim oldu. Balkanlardan gelen kar, dün yurdun batısını etkisi altına aldı. Doğu Anadolu Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi de beyaza büründü. Akdeniz'de ise sağanak yağış hakimdi. Mersin'de dün şiddetli yağmur sele neden oldu. Şehir merkezi sular altında kaldı. Metrekareye 125 kilogram yağmur yağdı. Araçlar ve vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara dışara çıkmamaları uyarısını yaptı. Sel sularına kapılan biri erkek diğeri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede eğitime 1 gün ara verildi.

EGEDE KAR ALTINDA
Kar yağışı Ege'yi de etkisi altına aldı. İzmir-Manisa karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. İzmir'in merkez Karabağlar ilçesinin yüksek kesimleri ile Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde etkili olan karda sürücüler zor anlar yaşadı. 30 yıl sonra kar gören vatandaşlar ise kar topu oynamanın tadını çıkardı. Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışından dolayı Ankara, Antalya, İzmir, Uşak ve Kütahya karayolları kapandı. Adana-Ankara otoyolu da Tekir mevkiinde ulaşıma kapanınca araçlar yollarda kaldı. Ankara- Konya karayolundaki TIR kazasında ise 5 kilometre kuyruk oluştu. Kuzey Ege ve Marmara'da ise fırtına etkili oldu. Hızı saatte 90 kilometreye ulaşan şiddetli poyraz nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. İstanbul Beylikdüzü açıklarında da bir balıkçı teknesi alabora oldu. İlyas Bostancı'nın cesedi bulundu. Hüseyin Kahraman da kayboldu.

Murat SAVAŞ-Kasım ŞAHİN-Murat KARAMAN-Rıdvan UYSAL-Ali ALTUNDAŞ-Tarık YILMAZ-Ercan BİTTİ-Tahir Aşkın
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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