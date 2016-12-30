Kar kazalarında 4 ölü 45 yaralı

Ankara'dan Sinop'a giden yolcu otobüsü, önceki gece saat 03:50'de, Saraydüzü ilçesine bağlı Asarcık köyü yakınlarındaki kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan otobüs 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Otobüsün hurdaya döndüğü kazada Şehriban Fidan, Güngör Gökoğlu, Ali Kuzkaya ve Hasan Güney ölürken, 27 kişi de yaralandı. Yurt genelindeki diğer kazalarda ise 18 kişi yaralandı.



Deniz ÖZEN-Ali ALTUNDA