Kandil’i İngilizce!

Hakkari'de yaşayan 13 yaşındaki K.Y., 3 ay önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldı. Terör örgütü PKK'nın Kandil ve Hakurk kamplarında 3 ay zorla tutulan K.Y., örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığındı. Küçük kız yaşadığı acı dolu günleri sözlerle anlattı: "Ağzını kapatarak kaçırdılar. PKK'yı hiç sevmiyorum. Suriye'de kalmadım sadece. Hakurk ve Kandil'de de kaldım. Kampta İngilizce konuşan silahlı kişiler vardı. Eğitim vardı, bana silah almamı söylediler almadım. Çünkü korkuyordum, yer altında çok zorlanıyordum. Yemek yap dediler, yapmadım. Oradaki yemekleri yemiyor ve sevmiyordum. Acı çekiyorlardı, annelerini özlüyorlardı. Teröristler, uçaklar geldiğinde çok korkuyor, yerlerinden dahi kıpırdamıyor, susuyorlar. Ben şimdi çok mutluyum. Aileme kavuştum, devletime kavuştum."
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