Kan revan!

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Erkek terörü bir türlü bitmiyor. Şiddet gören birçok kadın ya ölüyor, ya da sakat kalıyor. Son örneği ise dün İzmir'de yaşandı. Hüseyin Sıtkı T., 24 yıllık eşi 46 yaşındaki Sevgi T.'nin (46) kendisini aldattığından şüphelenmeyebaşladı. İçi içini yiyen koca, karısına bu durumu sordu. Çift arasında tartışmaçıktı. İkili birbirine girdi. Çılgına dönen koca, şiddete başvurdu. Daha sonra da mutfaktan aldığı bıçakla karısına saldırdı. Talihsiz kadını 24 yerinden yaraladı.Sevgi T., vücudunun çeşitli yerlerinealdığı bıçak darbeleriyle kanlar içindeyere yığıldı. Eşini gözünü kırpmadan öldüren cani koca ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olayyerine giden ekipler, kadının hayatınıkaybettiğini belirledi.
ÇOCUKLAR OKULDAYDI
Elinden yaralanan Hüseyin Sıtkı T. de polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından, taburcu edildi. Daha sonra emniyet götürülen katil zanlısı sorguya alındı. Sevgi T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Çiftin3 çocuğundan birinin asker olduğu,birinin olay sırasında işte vediğerinin de okulda olduğu öğrenildi. Bir komşuları ise "Arada sırada kavga ederlerdi. Bu sefer öldürmüş" dedi.
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