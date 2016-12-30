Kan revan!

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Erkek terörü bir türlü bitmiyor. Şiddet gören birçok kadın ya ölüyor, ya da sakat kalıyor. Son örneği ise dün İzmir'de yaşandı. Hüseyin Sıtkı T., 24 yıllık eşi 46 yaşındaki Sevgi T.'nin (46) kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı. İçi içini yiyen koca, karısına bu durumu sordu. Çift arasında tartışma çıktı. İkili birbirine girdi. Çılgına dönen koca, şiddete başvurdu. Daha sonra da mutfaktan aldığı bıçakla karısına saldırdı. Talihsiz kadını 24 yerinden yaraladı. Sevgi T., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Eşini gözünü kırpmadan öldüren cani koca ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



ÇOCUKLAR OKULDAYDI

Elinden yaralanan Hüseyin Sıtkı T. de polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından, taburcu edildi. Daha sonra emniyet götürülen katil zanlısı sorguya alındı. Sevgi T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Çiftin 3 çocuğundan birinin asker olduğu, birinin olay sırasında işte ve diğerinin de okulda olduğu öğrenildi. Bir komşuları ise "Arada sırada kavga ederlerdi. Bu sefer öldürmüş" dedi.