Yol Durumu
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rekoru!

İşadamı L.K. te sınır tanımadı. Tam 2 bin 700 kadınla birden mesajlaştı. Durumu öğrenince şoke olan eşi soluğu mahkemede aldı. Boğaz’daki villayı isteyen genç kadın 10 milyon liralık dava açtı

İhanet rekoru!
İstanbul'un en büyük özel hastanelerden birisinde yönetim kurulu üyeliği yapan işadamı L.K.'ya 5 yıllık mimar eşi A.K. tarafından zina ve sadakatsiz yaşam iddiasıyla davası açıldı. L.K.'dan aylık 50 bin lira yoksulluk nafakası ile tam 10 milyon lira tazminat isteyen A.K., eşinin sahte sosyal medya hesabından 2 bin 700 kadınla mesajlaştığını ve bu kadınlara cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdiğini söyledi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre; A.K. ikinci, davalı L.K. ise üçüncü evliliğini yapmıştı. Çifin önceki evliliklerinden ikişer çocukları vardı. Çift, Yeniköy'de bir villada oturuyordu. İşadamı son dönemde eşine ilgi göstermemeye başladı. A.K., 2 ay önce eşinin telefonunda başka kadınlarla aşk mesajlarını gördü. L.K. cinsel içerikli fotoğraflarını başka kadınlara göndermişti. Tam 2 bin 700 kadına mesajlar attığını farkedince şoke olan genç kadın, mahkemeye koştu.

KARTLARI İPTAL ETTİRDİ
Genç kadın, eşine eve gelmemesini ve anlaşmalı boşanmak istediğini söyledi. L.K. bunun üzerine karısının kullandığı tüm kartları iptal ettirdi. Kadından villayı boşaltmasını istedi. Kocasının isteğiyle mimarlık mesleğini bırakan A.K. zor durumda kalacağını söyledi. L.K. 'ekmek parası' diye 37 lira yolladı. Eşinin zina, aldatma, haysiyetsiz yaşam gibi davranışlarla ağır kusurlu olduğunu dava dilekçesinde anlatan A.K., Yeniköy'deki villanın kendine verilmesini istedi.

AYLIK 50 BİN LİRA NAFAKA
i affetmeyen A.K. boşanmayla birlikte aylık 50 bin lira yoksulluk nafakasın talep etti. A.K.'nın avukatı, "Boşanmada tek kusurlu olan L.K.'dan 50 bin lira yoksulluk nafakasının yanı sıra 5 milyon maddi, 5 milyon da manevi olmak üzere 10 milyon lira tazminat istiyoruz. Ayrıca Ataşehir, Bakırköy ve Yeniköy'de 3 taşınmaz ile Sapanca'da 1.5 dönümlük arsa, Denizli'de maden ocakları ve arazisi ile tüm banka hesaplarına tedbir konulmasını talep ediyoruz" dedi.

Ali OKTAY
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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