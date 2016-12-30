İhanet rekoru!

İstanbul'un en büyük özel hastanelerden birisinde yönetim kurulu üyeliği yapan işadamı L.K.'ya 5 yıllık mimar eşi A.K. tarafından zina ve sadakatsizyaşam iddiasıyla boşanma davası açıldı. L.K.'dan aylık 50 bin lirayoksulluk nafakası ile tam 10milyon lira tazminat isteyenA.K., eşinin sahte sosyal medya hesabından 2 bin 700 kadınlamesajlaştığını ve bu kadınlaracinsel içerikli fotoğraflarınıgönderdiğini söyledi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre; A.K. ikinci, davalı L.K. ise üçüncü evliliğini yapmıştı. Çifin önceki evliliklerinden ikişer çocukları vardı. Çift, Yeniköy'de birvillada oturuyordu. İşadamı son dönemde eşine ilgi göstermemeye başladı. A.K., 2 ay önce eşinin telefonunda başka kadınlarla aşkmesajlarını gördü. L.K. cinseliçerikli fotoğraflarını başkakadınlara göndermişti. Tam 2bin 700 kadına mesajlar attığını farkedince şoke olan genç kadın, mahkemeye koştu.
KARTLARI İPTAL ETTİRDİ
Genç kadın, eşine eve gelmemesini ve anlaşmalı boşanmak istediğini söyledi. L.K. bunun üzerine karısının kullandığı tümkartları iptal ettirdi. Kadından villayı boşaltmasını istedi. Kocasının isteğiyle mimarlık mesleğini bırakan A.K. zor durumda kalacağını söyledi. L.K. 'ekmek parası' diye 37 lira yolladı. Eşinin zina,aldatma, haysiyetsiz yaşam gibi davranışlarla ağır kusurlu olduğunu dava dilekçesinde anlatan A.K., Yeniköy'deki villanın kendineverilmesini istedi.
AYLIK 50 BİN LİRA NAFAKA İhaneti affetmeyen A.K. boşanmayla birlikte aylık 50 binlira yoksulluk nafakasın talep etti. A.K.'nın avukatı, "Boşanmada tek kusurlu olan L.K.'dan 50 bin lira yoksulluk nafakasının yanı sıra 5 milyon maddi, 5 milyon da manevi olmak üzere 10 milyonlira tazminat istiyoruz. Ayrıca Ataşehir, Bakırköy ve Yeniköy'de 3 taşınmaz ile Sapanca'da 1.5 dönümlük arsa, Denizli'de maden ocakları ve arazisi ile tüm banka hesaplarına tedbir konulmasını talep ediyoruz" dedi.
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