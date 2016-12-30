Hayaller altın gerçekler alçı

Antalya'da define avcısı olarak tanınan Süleyman Çiçek, bir grup arkadaşıyla Kemer'deki tarihi Likya Yolu'nda bulunan Göynük Kanyonu üzerindeki kalıntılarda define aramaya başladı. Ekip, çay bardağı büyüklüğünde delik açarak kamerayla yeraltında inceleme yaptı. "Altın gibi parıldayan" nesneler tespit eden ekip, kazı izni aldı. Çiçek ve arkadaşları, patlayıcıları antik alanda patlattı. Kısa süre sonra 20 ton külçe altın olduğu kulaktan kulağa yayıldı. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişi, Antalya'ya koştu. Ancak dün bu olayın sahtekarların işi olduğu ortaya çıktı. Antalya Valisi MünirKaraloğlu, Twitter hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Vali Karaoğlu, bir mağara içinde çekilmiş külçe altın fotoğrafı ile "Hayaller altın, gerçekleralçı" mesajı paylaştı. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Kazıyı belediye ekiplerimiz yapıyordu. İlk aşamada bize de altın bulunduğu söylendi. Ancak son durumu bilmiyorum" dedi. Sosyal medyada yinetrend topik olay olayla ilgili yorumlar şöyle:
* Altın var diyenleri toplayıp vereceksin cezayı. İzmir'den boşuna geldim.
* Ben böyle bir sonuç çıkacağını biliyordum. Ancak bir ihtimal deyip geldim.
* Antalya'nın tanıtıma ihtiyacı yok ama olsun reklamı oldu.
* 20 ton külçe altını kim kaybetmiş ki, biz bulalım.
* Arkadaşlar, bu olaya inanıp Antalya'ya gidenleri anlamıyorum.
* Sazanlar Antalya'da diye film bile olabilir.
* Altın İçin Antalya'ya gidenlere tek bir cümlem var: IQ'nuzu ölçtürün.
FETÖ'DEN SORUŞTURMA GEÇİRDİ
Olayla ilgili Süleyman Çiçek, B.H.Ş, A.B. ve M.K. adlı kişiler, gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K.'nin, FETÖ soruşturması kapsamında Re'sen emekli edilen 2. sınıf emniyet müdürü olduğu öğrenildi.
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