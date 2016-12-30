Foto-terör

Terör örgütü PKK, Doğu ve Güneydoğu'da hendek kazıp, barikat kurarak sokakları savaş alanına çevirdi. İnsan hak ve özgürlüklerini dilinden düşürmeyen İngiltere ise kundaktaki bebeği bile katleden kalleşlere destek verdi. Kraliçe Elizabeth'in medyası, Türkiye'nin terör operasyonlarını engellemek için her türlü algı operasyonunu yönetti! İngiltere'den gelen son haber ise kalleşliğin belgesi niteliğindeydi.
'KARE'KTERSİZLER İngiliz The Guardian gazetesi, 2016 yılında çekilen en iyi fotoğrafları derledi. İngilizler, Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine saldıran PKK'lı teröristin fotoğrafını "En iyi kareler" listesine ekledi. Guardian, PKK'lı hainin elindeki roketatar ve önünde duran silahları görmezden gelerek "güvercinliterörist" fotoğrafını barışçıl gösterdi! Türkiye karşıtı yayınlarıyla dikkat çeken ve eli kanlı teröristi masum olarak göstermeye çalışan Guardian, bu tavrıyla kirli amacını bir kez daha ortaya serdi. Sosyal medyada "Terör devleti İngiltere", "Desteklediğin teröristler, gün gelir seni de tehdit eder" ve "Karaktersizler" yorumları dikkatçekti.
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