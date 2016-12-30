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Fırat Kalkanı'nda 1 , 9 yaralı

Fırat Kalkanında 1 şehit, 9 yaralı
'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, bölgesindeki çatışmalarda 1 uzman çavuş oldu, 9 de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 128 gündür yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Suriye'nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, en az 9 asker de yaralandı. Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerlerin Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavilerine başlandı.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 39'uncu şehidi olan uzman çavuşun cenazesinin ise Gaziantep'e getirileceği belirtildi.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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