Felç eden iğne

Antalya'da Gülizar Meşe'de 2 ay önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle semt polikliniğine başvurdu. Kadına sol kalçasından iğne yapıldı. Yaklaşık 1 saat poliklinikte kalan Meşe, daha sonra eşinin kucağında evine döndü. Evde ayağında hissizlik oluşan genç kadına iğnenin sinire vurulmuşolabileceği belirtilerek2 seanslık fizik tedaviuygulandı. Hala sol dizinden aşağısını hissetmediğini söyleyen genç kadın, "Bacağımın kesilmesinden korkuyorum" diyerek dert yandı.
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