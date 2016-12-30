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Felç eden iğne

Felç eden iğne
Antalya'da Gülizar Meşe'de 2 ay önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle semt polikliniğine başvurdu. Kadına sol kalçasından iğne yapıldı. Yaklaşık 1 saat poliklinikte kalan Meşe, daha sonra eşinin kucağında evine döndü. Evde ayağında hissizlik oluşan genç kadına iğnenin sinire vurulmuş olabileceği belirtilerek 2 seanslık fizik tedavi uygulandı. Hala sol dizinden aşağısını hissetmediğini söyleyen genç kadın, "Bacağımın kesilmesinden korkuyorum" diyerek dert yandı.
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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