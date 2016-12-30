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, 'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı , MSP Beyoğlu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı 'ın Fatih Camisindeki cenaze törenine katıldı

Erdoğan, Niyazi Acarın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , 92 yaşında vefat eden Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı 'ın Fatih Camisindeki cenaze törenine katıldı.

Cuma ve cenaze namazı için Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camisine geldi.

Erdoğan, cuma namazının ardından, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat eden MSP Beyoğlu İlçe Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in kayınpederi olan Acar'ın cenaze namazına katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti milletvekilleri ve İstanbul'daki ilçe belediye başkanları eşlik etti.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 16:29
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