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Başbakan emeklilere promosyon ücretini açıklayacak

Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere promosyon ücreti çalışmasına ilişkin, bugün öğleden sonra açıklamalarda bulunacak.

Başbakan emeklilere promosyon ücretini açıklayacak

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, emeklilere banka promosyonu ödenmesiyle ilgili çalışmanın detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 10:24
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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vahap vahap

sayın başbakanımızın 2000 sonrası emekli maaşlarının 2000 öncesi maaşları ve asgari ücret karşısında düşüş göstermesinin sebebinide açıklarsa mutlu oluruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 30.12.2016 14:13
emekli emekli

2000 sonrası emekliler için intibak yasasını bekliyoruz sayın başbakanımız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 30.12.2016 13:46
Selma Selma

Sayin çalisma bakanim sigorta öncesi dogum borçlanmasi için yasli annelerde müjdeler bekliyor bizlei unutmayin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 30.12.2016 12:18
eyt eyt

eyt ne olacak ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 30.12.2016 10:58
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