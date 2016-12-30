Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, emeklilere banka promosyonu ödenmesiyle ilgili çalışmanın detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.
Başbakan emeklilere promosyon ücretini açıklayacak
Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere promosyon ücreti çalışmasına ilişkin, bugün öğleden sonra açıklamalarda bulunacak.
Etiketler: emekliye promosyon , Mehmet Müezzinoğlu
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sayın başbakanımızın 2000 sonrası emekli maaşlarının 2000 öncesi maaşları ve asgari ücret karşısında düşüş göstermesinin sebebinide açıklarsa mutlu oluruz
2000 sonrası emekliler için intibak yasasını bekliyoruz sayın başbakanımız.
Sayin çalisma bakanim sigorta öncesi dogum borçlanmasi için yasli annelerde müjdeler bekliyor bizlei unutmayin
eyt ne olacak ?
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