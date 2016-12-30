Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Daglabash bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 17 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi.
RUS UÇAKLARI DA VURDU!
TSK'dan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekatı icra edilmiş; bunun sonucunda 12 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi alınmıştır." İfadeleri kullanıldı.
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İnanmak istiyorum ancak hakemin uzatmalarını(ingiliz,ABD)ve kartlarını henüz görmedik.Bitti düdüğü çalmadan maç bitmez.Her ne kadar Rus halkı ve Putin, ABD-Obama dan daha kaliteliyse de temkinli olmakta fayda var.
Rusya çok güzel bir karar almış, Rusya ve Türkiye böyle devam ederse amerika teröristlerini bitirir, hiç bir pislik kalmaz, haydi Rusya Dostluğa devam batı itleri şu anda sinirinde ayaklarını yiyordur beter olurlar batı pis teröristler, Türkiye ve Rusya'ya yapılan oyunları başlarına yıkın.
rusya destek verirse bu iş kısa zamanda biter koalisyon sahtekarlarına karşı rusya destek versin
Vurun hain batının amerikanın kurguladığı çakal terörüstleri vurun hainler bitsinler batı Amerika ağlasın yeni yılları o hainlere zehir zıkkım olur inşallah
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