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'da terör örgütüne çifte darbe!

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan operasyonlarda ve Daglabash bölgelerinde 17 hedef imha edildi, 26 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'dan yapılan açıklamada Rus uçaklarının da harekata katıldığı bildirildi.

El Babda terör örgütüne çifte darbe!

Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki ve Daglabash bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü 'a ait 17 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi.

RUS UÇAKLARI DA VURDU!
TSK'dan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekatı icra edilmiş; bunun sonucunda 12 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi alınmıştır." İfadeleri kullanıldı.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 09:17
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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d&#252;r&#252;st dürüst

İnanmak istiyorum ancak hakemin uzatmalarını(ingiliz,ABD)ve kartlarını henüz görmedik.Bitti düdüğü çalmadan maç bitmez.Her ne kadar Rus halkı ve Putin, ABD-Obama dan daha kaliteliyse de temkinli olmakta fayda var.

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evet1
hayır0
cevapla 30.12.2016 15:08
FatihSultan23 FatihSultan23

Rusya çok güzel bir karar almış, Rusya ve Türkiye böyle devam ederse amerika teröristlerini bitirir, hiç bir pislik kalmaz, haydi Rusya Dostluğa devam batı itleri şu anda sinirinde ayaklarını yiyordur beter olurlar batı pis teröristler, Türkiye ve Rusya'ya yapılan oyunları başlarına yıkın.

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evet7
hayır0
cevapla 30.12.2016 11:05
ihsan ihsan

rusya destek verirse bu iş kısa zamanda biter koalisyon sahtekarlarına karşı rusya destek versin

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evet12
hayır0
cevapla 30.12.2016 09:59
Ali Haydar Ali Haydar

Vurun hain batının amerikanın kurguladığı çakal terörüstleri vurun hainler bitsinler batı Amerika ağlasın yeni yılları o hainlere zehir zıkkım olur inşallah

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evet11
hayır0
cevapla 30.12.2016 09:53
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