Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Daglabash bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 17 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi.

RUS UÇAKLARI DA VURDU!

TSK'dan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekatı icra edilmiş; bunun sonucunda 12 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi alınmıştır." İfadeleri kullanıldı.