Dövüp sokağa attılar

Antalya'da geçen hafta, vatandaşlar yol kenarında yaralı haldeki kadını fark etti. Sağlık ekiplerine haber verdi. 25- 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının, dövüldükten sonra araçtan atıldığı tespit edildi. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Melike Cengiz, "Yaralı kadının kimliği hakkında henüz bilgiye ulaşılamadı. Fiziki yapısından Kazakistan veya Özbekistanlı olduğu tahmin ediliyor. Feci şekilde darp edilmiş. Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaraları var. Pek çok yerinde kırık, doku zedelenmesi ve ezik tespit edildi" dedi.