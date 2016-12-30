Domates cinayeti

Adana'da 27 Kasım günü, pazarcı Şeyhmus Kurt (25) ile kardeşi Ziyat Kurt (19), domates kasalarını yığarak ürünlerinin görünmesini engelleyen Cevat Altuğ'la (74) tartışmaya başladı. Kurt, elindeki demir çubukla Altuğ'un sırtına vurdu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak bir süre sonra rahatsızlanarak öldü. Yakınları, şikayetçi oldu. Polis, Şeyhmus Kurt, kardeşi Ziyat Kurt ile E.İ. (17) ve Veysi İlsiter'i gözaltına aldı. 4 kişi adliyeye sevk edildi.