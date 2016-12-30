Domates cinayeti

Adana'da 27 Kasım günü, pazarcı ŞeyhmusKurt (25) ile kardeşi Ziyat Kurt (19),domates kasalarını yığarak ürünlerinin görünmesiniengelleyen Cevat Altuğ'la (74) tartışmayabaşladı. Kurt, elindeki demir çubuklaAltuğ'un sırtına vurdu.Hastaneye kaldırılan yaşlıadam tedavisinin ardındantaburcu edildi. Ancakbir süre sonra rahatsızlanaraköldü. Yakınları, şikayetçioldu. Polis, ŞeyhmusKurt, kardeşi Ziyat Kurt ileE.İ. (17) ve Veysi İlsiter'igözaltına aldı. 4 kişi adliyeyesevk edildi.
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