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'ın sözde emiri havaya uçuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'ye yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terör örgütü 'ın sözde emirlerinden ve korumalarının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

DEAŞın sözde emiri havaya uçuruldu

Terör örgütü 'ın sözde emirlerinden ve korumalarının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da dün gerçekleştirilen hava harekatında, araç içinde bulunan DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi ve korumalarının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Kimlik tespit çalışmaları devam eden Tunusi'nin, Rakka'daki etkin terör örgütü elebaşlarından biri olduğu, El Bab bölgesine özellikle seçilip gönderildiğini aktaran güvenlik kaynakları, bu durumun terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'a verdiği önemin en önemli göstergesi olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Ayrıca dün saat 14.05'te Dabık'ın 5 kilometre kuzeybatısında ve Azez'e 14 kilometre uzaklıktaki Suran bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca sivil halkı hedef alan bombalı araç eyleminde 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 13:23
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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sevim sevim

iyi cehenneme ucus yapmis

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.12.2016 00:56
Salih.A Salih.A

maşallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.12.2016 18:07
anton anton

bravo. darisi diger vahsi köpeklere.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 30.12.2016 15:31
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