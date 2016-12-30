Çavuşoğlu'ndan 'PYD' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki ateşkes ve Astana süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki ateşkese ilişkin konuştu. Çavuşoğlu Suriye'de ateşkesin kalıcı olması için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, "Biz Suriye'deki mutabakatın garantörüyüz. Bu mutabakatın kalıcı olması gerekiyor.Olası ihlallere karşı mekanizmamız var." dedi.

Çavuşoğlu YPG'nin masada olup olmayacağı sorusuna ise, "PYD'nin cenevre toplantılarına katılması için talepleri oldu biz burada çok net bir tavır sergiledik, muhalifler de net bir tavır sergiledi. PYD'nin bir terör örgütü olduğu gayet net biliniyor. PKK ve PYD bizim için aynıdır. Terör örgütlerine musahamız yok. Astana'da YPG gibi bir terör örgütü olmaması gerektiğini başından beri Rus yetkililere söylüyoruz. El Nusra da bir terör örgütüdür ve masada olamaz." şeklinde cevap verdi. Çavuşoğlu'nun konuşmadan satır başları:

"Basit bir olay değil, çok çetrefilli bir süreçti. Anlaşmayı bozmak için çok kişi uğraştı ama başardık. Biz ateşkesi tüm Suriye'ye yaymak için çabalarımızı artırdık. Muhalefeti Rusya ile bir araya getirdik. Moskova'da yapılan 3'lü zirve bu süreç için bir temel oldu. Biz Suriye'deki mutabakatın garantörüyüz. Bu mutabakatın kalıcı olması gerekiyor. Memnun olmayan ülkeleri görüyoruz. Herkes burada Türkiye ve Rusya'nın hakkını veriyor.

Olası ihlallere karşı mekanizmamız var. Çatışma olursa insani yardımların takibi için merkezler kurduk Bu merkezler Rusya ve Türkiye'de olacak. İşin içinde muhalifler de , rejim de olacak. İhlal olursa nasıl yaptırımlar yapılacak bunun için işlemleri başlattık.

İleride katkı sağlamak isteyen ülkelere açığız. Bizim amacımız burada rol çalmak değil, biz BM de bu işin içinde olsun istiyoruz. Burada herkesin somut katkılar sağlaması lazım. Umarız Cenevre sürecine tekrar dönüş sağlanır. Siyasi bir çözüm olmadan Suriye'ye istikrar gelmez. Biz Suriye'nin geleceği için yapıcı rolümüzü devam ettireceğiz.

PYD/YPG MASADA OLMAYACAK

PYD'nin cenevre toplantılarına katılması için talepleri oldu biz burada çok net bir tavır sergiledik, muhalifler de net bir tavır sergiledi. PYD'nin bir terör örgütü olduğu gayet net biliniyor. PKK ve PYD bizim için aynıdır. Terör örgütlerine musahamız yok. Astana'da YPG gibi bir terör örgütü olmaması gerektiğini başından beri Rus yetkililere söylüyoruz. El Nusra da bir terör örgütüdür ve masada olamaz.



"El Nusra'yla DEAŞ Türkiye tarafından kimse isimlerini bilmezken bile terör listesine alınmıştır. Terör gruplarıyla orada hakkını arayan masum gruplar ve ılımlı grupları çok iyi ayırmak lazım."

"Ateşkesin başarılı olması Suriye'nin geleceği için çok önemlidir. Siyasi çözüm isteniyorsa silahların susması gerekiyor."

"Fırat Kalkanı'yla DEAŞ'ten temizlediğimiz bölgelere binlerce Suriyeli göçmen geri döndü. Dönmek isteyenlere yardımcı olmak lazım."

KOALİSYON GÜÇLERİ DEAŞ'I VURDU

"Geçen hafta hava şartlarından dolayı operasyonlar yapılamadı. Dün itibarıyla hava operasyonları tekrar başladı. Koalisyon da uzun bir zamandan sonra dün El Bab'da DEAŞ'i vurdu."

ABD İLE RUSYA ARASINDAKİ GERGİNLİK

"ABD-Rusya arasındaki gerginliğin kimseye faydası olmaz. Diplomatların sınır dışı edilmesi doğru bir yaklaşım değil. Tekrar soğuk savaş dönemine girmek istemiyoruz."