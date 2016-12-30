Bombalı eylem hazırlığındaki kalleş böyle yakalandı

"Mahsun" kod adlı terörist Şiyar F'nin (20), merkez Toroslar ilçesindeki bir bağ evinde saklandığı bilgisini alan Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Kente bombalı saldırı için geldiği değerlendirilen teröristin saklandığı eve özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, Şiyar F'yi yakaladı. Zanlının yakalandığında evde bir tabanca ele geçirildi.
SİİRT'TEKİ ROKETATARLI SALDIRIDA YER ALMIŞ
Şiyar F'nin, Siirt'te güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı bir saldırıda da yer aldığı tespit edildi. Zanlının parmak izinin, saldırı sonrası tespit edilen izle uyuştuğu belirlendi.
Öte yandan, Şiyar F'nin, Mersin'de ekim ayında bombalı saldırı hazırlığındayken patlayıcı malzemelerle beraber yakalanan 2'si kadın 3 PKK'lı terörist ile hareket ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.
YARDIM EDEN 3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen terörist ile ona yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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öğreneceklerini öğrenip ameliyatla organlarını alsınlar bu adi o çocuğunun organ bekleyen bir sürü insan var ya da tıp alanında deneyde kullansınlar bunları..
Niye yakalarsiniz ki anlamam.
ÖZEL-HAREKET-VE-POLİS-ABİLERİMİ-TEBRİK-EDERİM
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