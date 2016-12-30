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hazırlığındaki kalleş böyle

Bombalı saldırı düzenlemek üzere Mersin'e geldiği değerlendirilen terör örgütü 'lı saklandığı evde

Bombalı eylem hazırlığındaki kalleş böyle yakalandı

"Mahsun" kod adlı Şiyar F'nin (20), merkez Toroslar ilçesindeki bir bağ evinde saklandığı bilgisini alan Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Kente bombalı saldırı için geldiği değerlendirilen teröristin saklandığı eve özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, Şiyar F'yi yakaladı. Zanlının ğında evde bir tabanca ele geçirildi.

SİİRT'TEKİ ROKETATARLI SALDIRIDA YER ALMIŞ
Şiyar F'nin, Siirt'te güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı bir saldırıda da yer aldığı tespit edildi. Zanlının parmak izinin, saldırı sonrası tespit edilen izle uyuştuğu belirlendi.

Öte yandan, Şiyar F'nin, Mersin'de ekim ayında bombalı saldırı hazırlığındayken patlayıcı malzemelerle beraber yakalanan 2'si kadın 3 'lı terörist ile hareket ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

YARDIM EDEN 3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen terörist ile ona yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 19:28
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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pkksavar pkksavar

öğreneceklerini öğrenip ameliyatla organlarını alsınlar bu adi o çocuğunun organ bekleyen bir sürü insan var ya da tıp alanında deneyde kullansınlar bunları..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.12.2016 23:20
Osman Osman

Niye yakalarsiniz ki anlamam.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.12.2016 23:12
VEYSİ VEYSİ

ÖZEL-HAREKET-VE-POLİS-ABİLERİMİ-TEBRİK-EDERİM

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 30.12.2016 20:00
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