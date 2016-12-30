Başbakan'dan milyonlarca kişiye müjde!

Başbakan Binali Yıldırım, "2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak." dedi.

Yıldırım, Sincan Barbaros Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Dün itibarıyla 2017'den geçerli olmak üzere asgari ücrette yüzde 10 civarında bir artış gerçekleştiğini belirten Yıldırım, bu artışın yıllık enflasyonun üzerinde olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Gönül arzu eder ki, daha fazla verelim ama ileride imkanlarımız arttıkça, ülkemiz zenginleştikçe daha fazlasını vermek için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Emeklilerin ömürleri boyunca Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi için çalıştıklarını ve gayret ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Onların emeklilik hayatında olabildiğince iyi şartlarda yaşamaları bizim öncelikli hedefimiz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak. Bu neyin karşılığı, emekli maaşını bankalara yatırıyor, devlet. Bu yatırdığı bankalar, bu parayı tuttukları için buna karşılık emeklilerimize böyle imkan sağladılar. Asgari bu kadar, daha fazlasını vermek isteyen olursa amenna bizim diyeceğimiz bir şey yok."

Promosyon alacak emeklilerin sayısına ilişkin de bilgi veren Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"11,5 milyon emekli yararlanıyor. Bunun 8,5 milyonu yani yüzde 75'ten fazlası bin-2 bin lira aralığında, onlar 375 lira alacak. Yüzde 6,5 civarında 2 binin üzerinde var, onlar 450 lira alacak, 300 lira alanlar da yüzde 20 civarında. Hayırlı olsun, bir nebze olsun emeklilerimizin ihtiyacını karşılamak için yapılan bir çalışmadır. Bunun yıllık tutarı da 5 milyar liralık bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz emeklilerimize, maaşlarına ilave olarak promosyon şeklinde sağlamıştır."

Hesapların bankada 3 yıl tutulmasının karşılığı olarak bu ödemenin yapılacağının altını çizen Yıldırım, ödemenin bir seferde ve 2017'de emeklilerin maaş aldığı takvime uygun olarak bir ile üç ay içerisinde yapılacağını ifade etti.

'İNŞALLAH KALICI BİR BARIŞA DÖNÜŞÜR'

Suriye'deki ateşkesle ilgili de Yıldırım, "İnşallah bu ateşkes kalıcı bir barışa dönüşür, daha fazla masum, sivil, çocuk ölümünün önüne geçilir. 2017 bölgeye huzur, barış, kardeşlik getirir." dedi.

Başbakan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, koalisyon güçleri, teröre bulaşmamış, terörün yanında olmayan, barışın, kardeşliğin ve huzurun yanında olan herkes bu sürecin bir parçasıdır. Bundan sonra inşallah kalıcı hale gelirse bu ateşkes, siyasi çözüm süreci başlayacaktır. Siyasi çözümde de orada ülke için kim gayret ettiyse, kim çalıştıysa, terör faaliyeti içerisinde bulunmayan bütün gruplar bir araya gelecek, el sıkışacak, helalleşecek ve bundan sonra ülkelerinin geleceği, halklarının refahı için ellerini taşın altına koyacak, sorumluluk alacaktır."

'OHAL'LE İLGİLİ KARAR 5 GÜN İÇERİSİNDE GÜNDEME GELECEK'

Başbakan Yıldırım, OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili, "OHAL'le ilgili karar, önümüzdeki 15 gün içerisinde gündeme gelecek, o zaman paylaşırız." diye konuştu.

'NEREYE KADAR KAÇARLARSA ORAYA KADAR ARKALARINDAYIZ'

Terörle mücadele konusunda Başbakan Yıldırım, "Adrese lüzum yok. Kurşun adres tanımaz. Neredelerse orada, nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar arkalarındayız, enselerindeyiz. Bu işin şakası yok. İnsanlarımızın huzur içinde, güvenlik içinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa gece gündüz, kış kıyamet demeden arkadaşlarımız, büyük bir vatanseverlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor." dedi.