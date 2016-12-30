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komisyondan geçti

TBMM , 9 gün süren görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.

Anayasa değişikliği teklifi komisyondan geçti

TBMM nun anayasa mesaisi sona erdi.

Komisyon, görüşmelerine 20 Aralık'ta başlanan ve AK Parti'li 316 milletvekilinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.

TBMM Başkanlığına 10 Aralık'ta sunulan teklifin, bazen gece yarısını geçen, bazen sabahı bulan, zaman zaman sert tartışma ve kavgaların yaşandığı görüşmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı.

EN UZUN MESAİ YAPILDI
Teklif, anayasanın "yargı yetkisi" başlığında değişiklik yapıyor. Buna göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.

"Askerlikle ilişiği olanların" milletvekili adaylığına başvuramaması öngörülüyor.

Seçimler 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 08:37
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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Vatansever-1 Vatansever-1

ATA'larımızın bir zsözü vardır . İt ürür kervan yürür

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evet0
hayır0
cevapla 30.12.2016 18:34
vural vural

Bunlar iktidar olmak için boşuna çırpınıp cazgırlık yapıyorlar Alimleri Allah dostlarını astılar beddualarını aldılar Allah bunlara iktidar yüzü gösterirmi

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evet4
hayır2
cevapla 30.12.2016 11:31
eyt eyt

eyt ne olacak ?

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evet1
hayır0
cevapla 30.12.2016 10:58
FatihSultan23 FatihSultan23

chpkk lılar şimdi artık şapa oturursunuz, pis teröristler Ülkenin geri kalması yok olması için uğraştınız, ama uğraşlarınız Allah'a şükür ki yaptığınız her pisliğe karşı onaylandı. Siz chpkk lılar en çok kimlere benzersiniz ingilizlere zaten göbeğiniz onlara bağlıdır.

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evet6
hayır1
cevapla 30.12.2016 10:40
VATANSEVER VATANSEVER

chp'ye rağmen Ankara'ya kar yağıyor. vaybe hayret e4dsilecek birşey.

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evet3
hayır0
cevapla 30.12.2016 09:50
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