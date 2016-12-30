Anayasa değişikliği teklifi komisyondan geçti

TBMM Anayasa Komisyonunun anayasa mesaisi sona erdi.
Komisyon, görüşmelerine 20 Aralık'ta başlanan ve AK Parti'li 316 milletvekilinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.
TBMM Başkanlığına 10 Aralık'ta sunulan teklifin, bazen gece yarısını geçen, bazen sabahı bulan, zaman zaman sert tartışma ve kavgaların yaşandığı görüşmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı.
EN UZUN MESAİ YAPILDI
Teklif, anayasanın "yargı yetkisi" başlığında değişiklik yapıyor. Buna göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.
Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.
"Askerlikle ilişiği olanların" milletvekili adaylığına başvuramaması öngörülüyor.
Seçimler 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.
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ATA'larımızın bir zsözü vardır . İt ürür kervan yürür
Bunlar iktidar olmak için boşuna çırpınıp cazgırlık yapıyorlar Alimleri Allah dostlarını astılar beddualarını aldılar Allah bunlara iktidar yüzü gösterirmi
eyt ne olacak ?
chpkk lılar şimdi artık şapa oturursunuz, pis teröristler Ülkenin geri kalması yok olması için uğraştınız, ama uğraşlarınız Allah'a şükür ki yaptığınız her pisliğe karşı onaylandı. Siz chpkk lılar en çok kimlere benzersiniz ingilizlere zaten göbeğiniz onlara bağlıdır.
chp'ye rağmen Ankara'ya kar yağıyor. vaybe hayret e4dsilecek birşey.
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