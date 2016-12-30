Altınlarını elleriyle dolandırıcıya verdi

Bursa'da FETÖ bahanesiyle kandırılan 73 yaşındaki kadının altın ve yüklümiktarda parayı dolandırıcıya teslim ettiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Nilüfer ilçesinde oturan G.Ö'yü (73) arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıtıp evdeki altın veparalarını istedi. Dolandırıcıya inanan yaşlı kadın söyleneni yaptı. Evdekialtınları ile paraları alıp, sözleştikleriyerde dolandırıcıya teslim etti. Parayı alan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan dolandırılma anı polisi harekete geçirdi. Ekipler, 4 dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı. Dolandırıcılar adliyeye sevkedildi.
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