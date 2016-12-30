Yol Durumu
  1. 110 kere maşallah
  2. İhanet rekoru!

Altınlarını elleriyle dolandırıcıya verdi

Altınlarını elleriyle dolandırıcıya verdi
Bursa'da FETÖ bahanesiyle kandırılan 73 yaşındaki kadının altın ve yüklü miktarda parayı dolandırıcıya teslim ettiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Nilüfer ilçesinde oturan G.Ö'yü (73) arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıtıp evdeki altın ve paralarını istedi. Dolandırıcıya inanan yaşlı kadın söyleneni yaptı. Evdeki altınları ile paraları alıp, sözleştikleri yerde dolandırıcıya teslim etti. Parayı alan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan dolandırılma anı polisi harekete geçirdi. Ekipler, 4 dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı. Dolandırıcılar adliyeye sevkedildi.
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar