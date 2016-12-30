Ahmet Şık gözaltında

Mart 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında yürütülen Oda TV davasında tutuklanan ve bir yıl cezaevinde kalan gazeteci Ahmet Şık, dün gözaltına alındı. Şık'ın, twitter paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bazı yazılarında "Türkiye Cumhuriyeti'ni, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındığı açıklandı.