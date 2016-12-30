Adliye farelerine suçüstü

Her gün yüzlerce suçlunun hakim karşısına çıktığı, binlerce vatandaşın ise hakkını aramak için kapısını çaldığı Avrupa'nın en büyük adliyesi olma özelliğine sahip olan Çağlayan'dakiİstanbul Adalet Sarayı içindehırsızlık yapan zanlılar pesdedirtti. 2016 yılında tam 39 hırsızlık olayı yaşandı. Özellikle binanın en yoğun birimlerinden olan İcra Müdürlüklerini mesken tutan şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Sivil polisler kılıktan kılığagirerek hırsızları kıskıvrakyakaladı. Öte yandan, adliyedeyaşanan hırsızlık, yankesicilikve dolandırıcılık konularındatoplamda 39 şüpheliyakalandı. Bunlardan 11'itutuklanırken 28'i serbestbırakıldı.
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