Adliye farelerine suçüstü

Her gün yüzlerce suçlunun hakim karşısına çıktığı, binlerce vatandaşın ise hakkını aramak için kapısını çaldığı Avrupa'nın en büyük adliyesi olma özelliğine sahip olan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı içinde hırsızlık yapan zanlılar pes dedirtti. 2016 yılında tam 39 hırsızlık olayı yaşandı. Özellikle binanın en yoğun birimlerinden olan İcra Müdürlüklerini mesken tutan şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Sivil polisler kılıktan kılığa girerek hırsızları kıskıvrak yakaladı. Öte yandan, adliyede yaşanan hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık konularında toplamda 39 şüpheli yakalandı. Bunlardan 11'i tutuklanırken 28'i serbest bırakıldı.