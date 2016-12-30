Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün aHaber canlı yayınına katıldı. ABD'nin terör örgütü YPG oyununa dikkat çekti. ABD'nin içinde olduğu koalisyonun belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı Operasyonu'na havadan destek vermediğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın "ABD hükümeti, YPG veya PKK'ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta" ifadelerine, "ABD, YPG'ye silah vermiştir, nokta" diye karşılık vererek noktayı koydu.
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