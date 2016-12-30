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2 astsubay yakalandı

2 astsubay yakalandı
Devletin en kritik kurumlarına kadar sızan FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 22 ilde yürüttüğü soruşturma kapsamında Van'da haklarında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'cü 2 astsubayın gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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