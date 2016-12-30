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110 kere maşallah

110 kere maşallah
Gaziantep'te, anaokuluna giden 6 yaşındaki Canay Babaoğlu, okulda aldığı yangın eğitimi sonrası, evde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen ailesinin yaşamını kurtardı. Burç Mahallesi'nde oturan, Canay-Habibe Babaoğlu çifti 17 yaşındaki kızı Kezban ve 6 yaşındaki oğlu Canay Babaoğlu ile önceki gece soba yanan odada uykuya daldı. Gece uyanan, babasıyla aynı adı taşıyan küçük Canay kokudan etkilenerek anne-babasını uyandırmaya çalıştı. Okulda itfaiye ekiplerinin anlattıklarını hatırlayan Canay, kapı-pencereleri açıp, yardım istedi. Küçük çocuk, bir süre sonra uyanan babasına '110 İtfaiye'yi aramasını söyledi. Eve gelen sağlık ekipleri aileyi hastaneye götürdü. Yaşadıklarına inanamayan baba, "Oğluma canımızı borçluyuz" diye gözyaşı döktü.
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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