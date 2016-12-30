110 kere maşallah

Gaziantep'te, anaokuluna giden 6 yaşındaki Canay Babaoğlu, okulda aldığı yangın eğitimi sonrası, evde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen ailesinin yaşamını kurtardı. Burç Mahallesi'nde oturan, Canay-HabibeBabaoğlu çifti 17 yaşındaki kızı Kezban ve 6 yaşındaki oğlu Canay Babaoğlu ile önceki gece soba yanan odada uykuya daldı. Gece uyanan, babasıyla aynı adı taşıyan küçük Canay kokudan etkilenerek anne-babasını uyandırmaya çalıştı. Okulda itfaiye ekiplerinin anlattıklarını hatırlayan Canay, kapı-pencereleri açıp, yardım istedi. Küçük çocuk, bir süre sonra uyanan babasına '110İtfaiye'yi aramasını söyledi. Eve gelen sağlık ekipleri aileyi hastaneye götürdü. Yaşadıklarına inanamayan baba, "Oğluma canımızı borçluyuz" diye gözyaşı döktü.
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