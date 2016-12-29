Yediği dayak şampiyon yaptı

Okulda dayak yiyen bir genç, dövüş sporlarında tarih yazdı. Mersin'de yaşayan Fevzi Kurt (15), 5 yıl önce okulda 7 kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen Kurt, bu olayın ardından dövüş sporlarına merak sardı. Arkadaşlarının yönlendirmesiyle muay thai sporuna başladı. Başarıda sınır tanımadı. Milli sporcu, Türkiye'deki çeşitli şampiyonalarda 7 birincilik, 11 ikincilik, 4 de üçüncülük elde ettikten sonra Rusya'da 13-20 Kasım tarihlerinde yapılan Dünya Kupası'na katıldı. Burada gençler 51 kiloda Kazak ve Rus rakiplerini yenen Kurt, ilk kez katıldığı uluslararası şampiyonadan birincilikle dönmeyi başardı.