Yol Durumu
  1. Amerika’dan açıklama değil destek bekliyoruz
  2. ‘Tacizci müdür çıkar mı?'

Yediği dayak şampiyon yaptı

Yediği dayak şampiyon yaptı
Okulda dayak yiyen bir genç, dövüş sporlarında tarih yazdı. Mersin'de yaşayan Fevzi Kurt (15), 5 yıl önce okulda 7 kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen Kurt, bu olayın ardından dövüş sporlarına merak sardı. Arkadaşlarının yönlendirmesiyle muay thai sporuna başladı. Başarıda sınır tanımadı. Milli sporcu, Türkiye'deki çeşitli şampiyonalarda 7 birincilik, 11 ikincilik, 4 de üçüncülük elde ettikten sonra Rusya'da 13-20 Kasım tarihlerinde yapılan Dünya Kupası'na katıldı. Burada gençler 51 kiloda Kazak ve Rus rakiplerini yenen Kurt, ilk kez katıldığı uluslararası şampiyonadan birincilikle dönmeyi başardı.
  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
erdoğan erdoğan

aferim sana...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.12.2016 08:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar