Yediği dayak şampiyon yaptı

Okulda dayak yiyen bir genç, dövüş sporlarında tarih yazdı. Mersin'de yaşayan Fevzi Kurt (15), 5 yıl önce okulda 7 kişininsaldırısına uğradı. Darp edilen Kurt, bu olayın ardından dövüşsporlarına merak sardı. Arkadaşlarının yönlendirmesiyle muaythai sporuna başladı. Başarıda sınır tanımadı. Milli sporcu, Türkiye'deki çeşitli şampiyonalarda 7 birincilik, 11 ikincilik, 4 de üçüncülük elde ettikten sonra Rusya'da 13-20 Kasım tarihlerinde yapılan Dünya Kupası'na katıldı. Burada gençler51 kiloda Kazakve Rus rakipleriniyenen Kurt, ilk kezkatıldığı uluslararasışampiyonadanbirincilikledönmeyi başardı.
kalan karakter 1000
aferim sana...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.